Прожитковий мінімум у 2026 році виросте вперше за два роки – проєкт держбюджету

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував підвищити прожитковий мінімум на одну особу до 3209 грн на місяць. Це на 289 грн більше, або на 9,9%, ніж чинний показник, який востаннє змінювався ще 1 січня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в законопроєкті №14000, який вже внесено до Верховної Ради.

Згідно з документом, для дітей до 6 років прожитковий мінімум буде становити 2817 грн, від 6 до 18 років – 3512 грн, для працездатних осіб – 3328 грн. Для осіб, які втратили працездатність, показник зросте до 2595 грн. Окремо передбачено спеціальні розрахункові величини для суддів, прокурорів та працівників державних органів.

У 2024 році прожитковий мінімум зріс до 2920 грн на особу і досі залишається на цьому рівні. Цей показник для дітей до 6 років становить 2563 грн, дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, для працездатних осіб – 3028 грн, а для тих, хто втратив працездатність – 2361 грн.

Зазначимо, що зростання прожиткового мінімуму у 2026 році фактично відповідає прогнозованій інфляції, яку уряд заклав у макропоказники (теж 9,9% грудень до грудня). Це підкреслює, що підвищення радше компенсує інфляційні втрати, ніж підвищує купівельну спроможність.

Прожитковий мінімум — це законодавчо встановлений державою показник, який відображає вартість мінімального набору товарів і послуг, необхідних для забезпечення нормального функціонування організму людини та задоволення базових потреб (харчування, одяг, комунальні послуги, транспорт, ліки). Його використовують для визначення рівня пенсій, субсидій, деяких штрафів тощо.

Як раніше повідомило Delo.ua, 15 вересня уряд подав до парламенту проєкт держбюджету-2026. Видатки та надання кредитів закладені на рівні 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до цьогорічних), доходи загального фонду — 2,83 трлн грн (+447 млрд грн до 2025-го, без грантів та допомоги). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні — 2,08 трлн грн.