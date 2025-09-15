Уряд ухвалив проєкт держбюджету-2026: безпека й оборона в пріоритеті

Кабінет міністрів ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і скерував його на розгляд Верховної Ради. Видатки заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Головний пріоритет бюджету — посилення безпеки та соціальної стійкості: уряд спрямовує всі власні надходження й запозичення на потреби Сил оборони — грошове забезпечення військових і підтримку родин, посилення ППО та розробку й виробництво вітчизняної зброї (зокрема дронів).

Потреба в зовнішньому фінансуванні становитиме 2,079 трлн грн.

Ключові напрями фінансування держбюджету-2026

Оборона

На сектор безпеки та оборони уряд передбачив 2,8 трлн грн — це 27,2% від ВВП та на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Щонайменше 44,3 млрд грн буде спрямовано на виготовлення українських боєприпасів, ракет, систем протиракетної оборони, а також авіаційної та бронетанкової техніки.

Освіта Фінансування галузі складе 265,4 млрд грн ( на 66,5 млрд грн більше порівняно з 2025 роком). Кошти передбачені на:

підвищення середньої зарплати педагогів на 50% у два етапи (з 1 січня 2026 року — на 30%, з 1 вересня 2026 — ще на 20%);

безоплатне харчування для 4,4 млн учнів 1–11 класів із 1 жовтня 2026 року;

подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Наука

Заплановано 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн більше порівняно з 2025 роком). Фінансування охоплюватиме:

програми підтримки молодих науковців та провідних наукових установ;

створення центрів оборонних досліджень;

виконання науково-дослідних робіт на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я

На систему охорони здоров’я передбачено 258 млрд грн (на 38 млрд грн більше порівняно з 2025 роком). Основні напрями:

підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн, а також медиків у прифронтових регіонах;

збільшення фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (на 16,1 млрд грн більше порівняно з 2025 роком);

забезпечення громадян безкоштовними ліками, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних хвороб.

Соціальні програми та підтримка громадян у держбюджеті-2026

Медичні програми

Чекап 40+: на нову програму адресних виплат передбачено 10 млрд грн. Вона дасть змогу громадянам віком від 40 років пройти комплексний скринінг здоров’я, зокрема перевірку на серцево-судинні захворювання, діабет та ментальне здоров’я.

Пенсійне забезпечення

На пенсії у 2026 році заплановано 1,027 трлн грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Передбачена індексація пенсійних виплат.

Соціальна сфера

Загальне фінансування становитиме 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн грн більше порівняно з 2025 роком). Кошти будуть спрямовані на:

допомогу внутрішньо переміщеним особам;

підтримку людей з інвалідністю та протезування;

програми "єЯсла" та "Пакунок школяра";

новий напрям — заходи з підтримки демографічного розвитку (24,5 млрд грн), що включають допологову допомогу, одноразові виплати при народженні дитини та підтримку для догляду за дитиною до 1 року.

Ветеранська політика

На підтримку ветеранів передбачено 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн грн більше порівняно з 2025 роком). Фінансування включає:

компенсацію на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи;

розвиток програм інтеграції та підтримки ветеранів;

роботу фахівців із супроводу ветеранів та фінансування ветеранських просторів.

Додатково передбачено 0,8 млрд грн на стоматологічні послуги для ветеранів.

Регіональний розвиток та інвестиції

Доходи регіонів

У 2026 році загальні доходи регіонів складуть 871,9 млрд грн, що на 162,3 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам із загального фонду держбюджету становитиме 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу

На програми розвитку бізнесу передбачено 41,5 млрд грн. Серед ключових напрямів: доступні кредити "5-7-9%", програма забезпечення житлом "єОселя", розвиток індустріальних парків, гранти для виробників, а також продовження фінансування оборонної інноваційної програми Brave1.

Агропромисловий комплекс

Фінансування становитиме 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше порівняно з 2025 роком).

Пріоритети: грантові програми, компенсація відсотків за кредитами агровиробникам ("5-7-9%"), а також 200 млн грн дотацій на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура

На сферу культури виділено 4,7 млрд грн. Кошти підуть на створення контенту для утвердження національної ідентичності та просування українського продукту на міжнародному рівні.

Публічні інвестиції

На відновлення та модернізацію інфраструктури у 2026 році передбачено 45,9 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше, ніж торік.

"Дякую всім міністерствам за напрацювання бюджету, в якому враховані і потреби наших Сил оборони та безпеки України, підтримка наших ветеранів та їхніх сімей, всі необхідні соціальні виплати, а також витрати, що гарантують стійкість України у час війни", - написала Свириденко.

Етапи розгляду проєкту держбюджету

Додамо, що народний депутат Ярослав Железняк вранці повідомляв, що після внесення до ВР, далі документ проходитиме стандартну бюджетну процедуру.

Планується, що 17 вересня відбудеться розгляд і презентація на засіданні Комітету з питань бюджету. 19–20 вересня — представлення у Верховній Раді. Цей етап не передбачає голосування. Після презентації депутати зможуть подавати свої правки до 1 жовтня.

До середини жовтня Бюджетний комітет готуватиме таблицю пропозицій і бюджетні висновки.

До 20 жовтня має відбутися голосування у Верховній Раді за бюджетні висновки, для ухвалення яких має бути щонайменше 226 голосів. Саме цей момент і вважатиметься першим читанням.

Протягом місяці, до 20 листопада, відбуватиметься доопрацювання та остаточне ухвалення бюджету-2026. Для фінального рішення також необхідно двічі набрати мінімум 226 голосів.

В яких умовах опиниться українська економіка у 2026 році?

Макропоказники економічного та соціального розвитку України, які затвердив Кабмін своєю постановою №946, також підтверджують досить стримані очікування від 2026 року.

За базовим сценарієм ВВП у 2026 році зросте на 4,5%, номінальний ВВП становитиме 10,44 трлн грн, інфляція до кінця року досягне 8,6%.

Якщо орієнтуватися на другий, більш ймовірний песимістичний сценарій, зростання ВВП у 2026 році становитиме 2,4%, номінальний ВВП досягне 10,3 трлн грн, інфляція до кінця року буде на рівні 9,9%, експорт товарів та послуг зросте порівняно з 2025 роком на 6% до 61,4 млрд дол., імпорт – на 7,6% до 105,8 млрд дол., сальдо зовнішньоторговельного балансу становитиме -44,5 млрд дол.

Щодо валютного курсу, то його середнє значення у 2026 році може перебувати у широких межах від 44,7 грн/дол. до 50,6 грн/дол.