Україна залучила понад 4 млрд євро від ЄС для підтримки держбюджету

Україна отримала від Європейського Союзу 4,056 млрд євро для фінансування першочергових потреб державного бюджету у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans, профінансованих із заморожених російських активів та у межах інструменту Ukraine Facility.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Загалом 3,056 млрд євро надійшли як кредит у межах інструменту Ukraine Facility, ще 1 млрд євро — як внесок ЄС у рамках ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки.

У межах Ukraine Facility на 2024–2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України, з яких 38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка. З початку 2024 року до держбюджету вже надійшло понад 22,6 млрд євро в межах цього інструменту. Лише у 2025 році планується отримати близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд уже профінансовано.

Для отримання чергового траншу Україна виконала необхідні реформаційні кроки, що стосуються боротьби з корупцією, державного управління, регіональної політики, аграрного сектору, цифрової трансформації, екології та управління державними активами.

Механізм ERA передбачає залучення для України 50 млрд доларів США, забезпечених доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). У рамках цієї ініціативи Мінфін уже залучив від ЄС 9 млрд євро.

Загалом Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової допомоги для України. За три з половиною роки ця підтримка перевищила 57,5 млрд євро, з яких понад 15,5 млрд країна отримала лише за вісім місяців 2025 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що така допомога дозволяє стабільно фінансувати соціальні виплати та утримувати економічну стабільність. Він подякував Європейському Союзу за постійну підтримку й підкреслив, що це є інвестицією у спільну безпеку.

Нагадаємо, Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму ERA Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.