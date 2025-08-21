Запланована подія 2

Рада провалила два закони, необхідні для виконання умов Ukraine Facility

Рада не проголосувала два законопроєкти, важливі для виконання умов Ukraine Facility

Верховна Рада не підтримала два законопроєкти, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, йдеться про законопроєкт № 9363, який стосується цифровізації виконавчого провадження в Україні. Його парламент підтримав за основу ще у листопаді 2024 року.

Документ він вносить зміни до законів "Про нотаріат", "Про банки й банківську діяльність" та "Про виконавче провадження" з метою автоматизації процесів у виконавчому провадженні і  налагодженні обміну інформацією між різними структурами.

Законопроєкт № 5837 змінює підходи до державного нагляду за бізнесом і передбачає добровільне страхування підприємців, попереджувальний аудит і створення електронного кабінету.Його парламент підтримав у жовтні 2024. 

Цей документ покликаний створити кращі умови для бізнесу та підтримати мале й середнє підприємництво. Це частина дерегуляції в межах урядової ініціативи полегшення ведення бізнесу.

Обидва закони входять до пакета реформ, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах програми Ukraine Facility для отримання фінансування від ЄС. Їхнє неприйняття може ускладнити виконання зобов’язань та поставити під ризик подальші виплати за програмою.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

  • 7,8 мільярда євро у вигляді гарантій; 
  • 1,5 мільярда євро у формі грантів.

Раніше зазначалось, що Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Речник Єврокомісії попереджав, що якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро. Відповідно Україна недоотримала майже 1,5 млрд євро.

Автор:
Світлана Манько