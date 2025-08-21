Рада провалила два закона, необходимых для выполнения условий Ukraine Facility

Верховная Рада не поддержала два законопроекта, являющихся частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, речь идет о законопроекте № 9363, который касается цифровизации исполнительного производства в Украине. Его парламент поддержал основу еще в ноябре 2024 года.

Документ он вносит изменения в законы "О нотариате", "О банках и банковской деятельности" и "Об исполнительном производстве" с целью автоматизации процессов в исполнительном производстве и налаживании обмена информацией между разными структурами.

Законопроект №5837 меняет подходы к государственному надзору за бизнесом и предусматривает добровольное страхование предпринимателей, предупредительный аудит и создание электронного кабинета. Его парламент поддержал в октябре 2024 года.

Этот документ призван создать лучшие условия для бизнеса и поддержать малое и среднее предпринимательство. Это часть дерегулирования в рамках правительственной инициативы облегчения ведения бизнеса.

Оба закона входят в пакет реформ, которые Украина обязалась принять в рамках программы Ukraine Facility для получения финансирования от ЕС. Их неприятие может усложнить выполнение обязательств и поставить под риск дальнейшие выплаты по программе.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд. евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы Ukraine Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

7,8 млрд евро в виде гарантий;

1,5 млрд евро в форме грантов.

Ранее отмечалось, что Украина получит меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Представитель Еврокомиссии предупреждал, что если все показатели будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро. Соответственно, Украина недополучила почти 1,5 млрд евро.