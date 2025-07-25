Украина получит только часть транша Ukraine Facility: Еврокомиссия назвала причину

Украина получит меньшую сумму, чем предполагалось, в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии Укринформу.

"Комиссия оценила 13 реформ как выполненных и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро как четвертый транш в рамках Ukraine Facility для Украины", – сказал Мерсье.

По информации пресс-секретаря Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая - закона о реформе АРМА, а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд".

Еще 6 июня в своем запросе на частичную выплату (3 млрд вместо 4,5 млрд евро) Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, поскольку выполнение трех других продолжается, пояснил Мерсье.

Спикер добавил, что Еврокомиссия оценила 13 завершенных реформ и предлагает выплатить 3,05 млрд евро как четвертый платеж по Плану для Украины.

"Четвертый транш является самым большим по сумме и реформам, которые необходимо провести. Если все показатели будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Согласно методологии частичных платежей, принятой ранее в этом году, если определенные реформы не завершены своевременно, соответствующая сумма будет удержана на срок до 12 месяцев, в течение которых могут быть введены указанные реформы и осуществлен соответствующий платеж.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд. евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы Ukraine Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

7,8 млрд евро в виде гарантий;

1,5 млрд евро в форме грантов.

Напомним, Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.