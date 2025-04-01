Украина получила 3,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере 3,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Эти средства будут способствовать укреплению макроэкономической устойчивости и поддержанию финансовой устойчивости страны.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны к внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС. А общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже достигла 19,6 млрд евро", — подчеркнул глава правительства.

Что известно о транше

Это первый транш финансовой помощи, который Украина получила в 2025 году, и будет направлена на покрытие государственных расходов.

Из общей суммы в 3,5 млрд евро:

3,1 млрд евро предоставлено в виде льготных кредитов;

400 млн евро – это грантовые средства.

Добавим, что в конце декабря 2024 Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

О Ukraine Facility

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины со стороны европейских партнеров, рассчитанная до 2027 года и предусматривающая направление 50 млрд евро на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы Украина Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты: