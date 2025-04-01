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Украина получила 3,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС в рамках Ukraine Facility
Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере 3,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Эти средства будут способствовать укреплению макроэкономической устойчивости и поддержанию финансовой устойчивости страны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны к внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС. А общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже достигла 19,6 млрд евро", — подчеркнул глава правительства.
Что известно о транше
Это первый транш финансовой помощи, который Украина получила в 2025 году, и будет направлена на покрытие государственных расходов.
Из общей суммы в 3,5 млрд евро:
- 3,1 млрд евро предоставлено в виде льготных кредитов;
- 400 млн евро – это грантовые средства.
Добавим, что в конце декабря 2024 Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.
О Ukraine Facility
Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины со стороны европейских партнеров, рассчитанная до 2027 года и предусматривающая направление 50 млрд евро на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.
В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.
В целом на 2024-2027 годы Украина Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:
- 7,8 млрд евро в виде гарантий;
- 1,5 млрд евро в форме грантов.