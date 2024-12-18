Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Украина получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, очередной транш стал результатом выполнения всех мер, определенных Планом Украины.

Шмыгаль напомнил, что общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. В целом в ее пределах предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Как уточняют в Министерстве финансов, транш состоит из кредита и гранта, а деньги пойдут на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования государства.

"Благодарим ЕС за непоколебимую поддержку Украины, которая имеет большое значение для укрепления экономической устойчивости страны и трансформации на пути к полноправному членству в ЕС", — подчеркнул глава правительства.

Финансирование Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

По предварительному расчету Украина должна получить: 2024 год — 16 млрд евро; 2025 год — 12,5 млрд евро; 2026 год — 7,25 млрд евро; 2027 год — 1,2 млрд евро; январь 2028 года — 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).