Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро В рамках нового денежного инструмента Ukraine Facility. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

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Об этом написал президент Евросовета Шарль Мишель.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для #Украина. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", – сообщил он.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что значительная часть этих финансовых ресурсов будет направлена в госбюджет, что будет способствовать финансированию бюджетного дефицита.

Он добавил, что дополнительный компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для понижения рисков в приоритетных секторах. Этот инструмент будет способствовать привлечению дополнительных средств для инвестиций.

Программа Ukraine Facility

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы.

Отмечается, что помощь от ЕС должна помочь покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время войны.

Однако во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

31 января лидеры Европейского Союза согласятся на условия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивает на ежегодном пересмотре предоставления Украине финансовой помощи в рамках четырехлетнего пакета на 50 млрд евро.

Что Ukraine Facility означает для Украины

Средства, выделенные в рамках программы, предназначены для поддержки государственного бюджета и реализации проектов по восстановлению страны.

Важным аспектом является то, что 4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

Программа дополнит существующие инструменты поддержки Украины, такие как бюджетные гарантии, финансовые инструменты и другие формы финансирования для развития частного сектора.

Ukraine Facility предусматривает 15 ключевых направлений реформ, внедрение которых будет способствовать модернизации страны по пути в ЕС. Также программа поддерживает переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая будет постепенно согласовываться с правилами и стандартами ЕС.

Когда поступят средства

Это решение еще не означает, что Украина завтра получит финансирование. Первоначально ЕР, Еврокомиссия и Европейский парламент должны определить финальные условия программы. Финальный регламент должен принять Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Министерство экономики планирует получить первый транш в размере 4,5 млрд. евро в марте. Из общего объема программы 39 млрд. евро будут направлены в государственный бюджет для укрепления макрофинансовой стабильности.

Дополнительно, 8 млрд. евро пойдет на покрытие рисков инвесторов путем использования специального инвестиционного инструмента. Еще 3 млрд. евро будет выделено на программу технической поддержки.

"В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами", - сообщили в ведомстве.

Министерство также отмечает, что решение Европейского совета отражает положительную оценку готовности Плана для Ukraine Facility, координация которого ведется Министерством экономики. После утверждения регламента в Европарламенте, окончательные условия программы будут учтены в плане. Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально.