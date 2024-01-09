Венгрия может снять вето на помощь Украине, но есть условие, – Politico

Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих дипломатов Европейского Союза.

Отмечается, что соответствующее предложение Будапешт сформулировал во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и в документе для Совета ЕС, где председательствует Бельгия.

Идея предусматривает, что Евросоюз будет ежегодно предоставлять Украине 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов, что в течение четырех лет и достигнет 50 млрд евро, которые предложила выделить Еврокомиссия.

Однако часть дипломатов ЕС скептически относятся к варианту от Венгрии, ведь он не обеспечит предсказуемость для Украины.

В случае реализации этого предложения, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сможет блокировать финансирование ЕС для Украины ежегодно или добиваться уступок от Брюсселя за отказ от вето.

Помощь от ЕС: проблема со средствами

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Однако во время голосования за помощь, котора потребовала бы увеличения бюджета ЕС и нуждалась в единогласии среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Несмотря на это, Европейский совет достиг решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе.