Словакия передаст Украине гуманитарную помощь более чем на €200 тыс

На основании просьбы Украины о гуманитарной помощи, а также призыва Европейской комиссии продолжать проявлять солидарность с пострадавшим в результате российской агрессии гражданским населением, Словакия предоставит Украине гуманитарную помощь на общую сумму €203 492.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Словакии.

"Военная агрессия России в Украине длится почти 680 дней. Для находящегося в остром чрезвычайном состоянии украинского гражданского населения гуманитарная помощь чаще всего является единственным способом преодоления сложного зимнего периода", - говорится в сообщении.

В состав груза весом 21 тонну вошли генераторы, обогреватели, одежда и аптечки со складов Вооруженных сил Словакии, а также продукты питания, бутилированная вода и одежда из запасов МВД Словакии.

Министерство иностранных и европейских дел Словакии также принимает участие в оказании гуманитарной помощи.

Получателями помощи станут Министерство здравоохранения Украины, МВД Украины, региональное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" и городской совет Покровска Донецкой области.

Напомним, в ноябре 2023 года во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о прекращении военной помощи Украине, добавив, что страна ограничится исключительно гуманитарной поддержкой.

Этому заявлению предшествовали парламентские выборы, прошедшие в Словакии 30 сентября 2023 года. На них одержала победу пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, выступающая против поддержки Украины.

Фицо заявлял, что не хочет поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран и считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

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