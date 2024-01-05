Словаччина передасть Україні гуманітарну допомогу на понад €200 тис

На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії продовжувати виявляти солідарність із цивільним населенням, яке постраждало внаслідок російської агресії, Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму €203 492.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

"Військова агресія Росії в Україні триває майже 680 днів. Для українського цивільного населення, яке перебуває в гострому надзвичайному стані, гуманітарна допомога найчастіше є єдиним способом подолання складного зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

До складу вантажу вагою в 21 тонну увійшли генератори, обігрівачі, одяг та аптечки за складів Збройних сил Словаччини, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг із запасів МВС Словаччини.

Міністерство закордонних та європейських справ Словаччини також бере участь у наданні гуманітарної допомоги.

Одержувачами допомоги стануть Міністерство охорони здоров'я України, МВС України, регіональне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" та міська рада Покровська Донецької області.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про припинення військової допомоги Україні, додавши, що країна обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.

Цій заяві передували парламентські вибори, які пройшли у Словаччині 30 вересня 2023 року. На них отримала перемогу проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, виступаюча проти підтримки України.

Фіцо заявляв, що не хоче постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн і вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

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