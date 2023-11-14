Словаччина проінформувала НАТО про припинення військової допомоги Україні

Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів, а обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.

Про це йдеться на сайті Міноборони Словаччини.

Зазначається, що міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, громадянської та технічної нелетальної допомоги і надалі не надаватимемо військової допомоги", - підкреслив Калиняк.

Як йдеться у повідомленні Міноборони Словаччини, "іноземні партнери з повною повагою ставляться до рішення нового уряду".

Зміна політичного курсу Словаччини

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Після свого призначення на пост прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.

При цьому він додав, що, на його думку, росіяни мають більші територіальні надбання, ніж Україна.

Нагадаємо, у серпні Україна отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2, виробництво яких було профінансовано Данією, Норвегією і Німеччиною.

Також винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини та Польщі, "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ.