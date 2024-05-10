"Нібулон" отримав сертифікат на використання машин для розмінування

Фахівці відділу розмінування "Нібулону" успішно пройшли сертифікацію за напрямом "Розмінування з використанням машин та механізмів" від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони.

Як зазначається у повідомленні агрокомпанії, наявність такого сертифіката дає її саперам можливість використовувати машини з розмінування, зокрема GCS-200, у процесі очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів.

У розпорядженні підрозділу вже є дві машини дистанційного керування GCS-200, що дає змогу повертати в економіку країни до 20 тисяч квадратних метрів української землі щодня. До кінця поточного року парк машин розмінування "Нібулону" має збільшитися вдвічі – до чотирьох GCS-200.

"Нібулон" хоче розміновувати землю для інших, але є проблема

Як зазначив директор із взаємодії з органами влади "Нібулону" Михайло Різак, зараз команда демайнерів компанії має вичерпний набір компетенцій та може надавати послуги з розмінування за собівартістю всім зацікавленим сторонам, однак агровиробники не мають змоги самостійно їх оплачувати.

У "Нібулоні" нарікають на те, що механізм, запроваджений урядом щодо компенсації 80% вартості послуг з розмінування, виявився економічно необґрунтованим, оскільки реально малі та середні агровиробники потребують компенсації всіх 100% вартості.

Відповідно, господарствам вигідніше відмовитися від замінованої землі, ніж нести витрати на розмінування та збитки внаслідок падіння врожайності після введення земель в обіг.

"Ми провели перемовини більш ніж з 50 пайовиками та господарствами в Миколаївській області. За результатами було сформовано банк з 26 тисяч га землі, де власники готові до співпраці з "Нібулоном" у разі прямого фінансування послуг. Це землі різної власності – як державні, так і ті, що є у власності громади або сільських мешканців", - кажуть у компанії.

Там розраховують, що розмінування цих земель дасть змогу отримати врожай у розмірі понад 1 мільйон тонн пшениці, спрямувавши його на подолання проблеми голоду у світі.

"Розраховуємо на допомогу донорів, адже, фінансуючи розмінування, вони не тільки допомагають нужденним країнам, але й сприяють формуванню цивілізованого ринку комерційних послуг із розмінування в Україні та формують новий ринок кредитування малих та середніх агровиробників щодо відновлення родючості земель та функціонування ринку землі", – зазначає Різак.

Нагадаємо, що перший сертифікат - на нетехнічне обстеження територій - було отримано "Нібулоном" наприкінці квітня 2023 року. Тією ж весною завдяки цьому вдалося засіяти більше 1 тисячі га поверненої в економіку землі у південних областях.

Наразі "Нібулон" став першою агрокомпанією-оператором гуманітарного розмінування, яка вже має всі п'ять ключових сертифікатів з гуманітарного розмінування, власний автопарк розмінувальної техніки та вже повернула в обіг понад 5 тисяч га землі.

Реалізовано це завдяки її співпраці з швейцарською компанією Global Clearance Solutions (GCS), що надає сучасну розмінувальну техніку, та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини й Німецьким державним банком розвитку (KfW), які проєкт співфінансують.