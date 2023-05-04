"Нібулон" самостійно займатиметься розмінуванням полів

Аграрна компанія "Нібулон" 28 квітня отримала сертифікат для проведення робіт з гуманітарного розмінування, а саме сертифікат від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони на нетехнічне обстеження територій. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Тепер наші сапери мають право проводити розвідку територій компанії, які є потенційно забрудненими, та оцінювати ступінь їх забруднення вибухонебезпечними предметами, максимально звужуючи коло пошуку ВНП. Це перший крок до розмінування українських земель", - сказано в ньому.

"Нібулон" також подав документи й на отримання інших сертифікатів з протимінної діяльності - на технічне обстеження територій, на проведення розмінування вручну (де це можливо) та обстеження району ведення бойових дій.

Зокрема, сертифікат на техобстеження дозволяє здійснювати роботу з пошуку ВНП на потенційно забруднених ділянках, які були зазначені при нетехнічному обстеженні, та підтвердити чи спростувати наявність ВНП.

"Певна річ, у складних випадках мінування слід буде залучатись підтримкою саперів ДСНС та Міноборони для утилізації ВНП. Сертифікат на ОРВБД дасть можливість досліджувати землі, де безпосередньо велись бойові дії. Звіт про очищення (розблокування) землі буде поданий до Центру протимінної діяльності Міноборони", - зазначають в компанії.

Далі ж на основі її звіту контролюючий орган ЦПМД проведе контроль якості обстеження та видасть сертифікат, що засвідчує якість роботи саперів "Нібулона" та підтвердить, що територія безпечна для подальшого користування.

Наприкінці квітня в "Нібулоні" повідомляли, що загальна площа території, яку йому потрібно буде розмінувати, складає близько 25,5 тисяч га, що складає майже 30% земельного банку компанії.

В "Нібулоні" розраховують, що отримання сертифікату на нетехнічне розмінування дозволить розпочати очищення орних земель філії "Снігурівська", загальна площа якої складає 5,5 тисяч га, вже найближчим часом.

Загалом через російську окупацію та забруднення вибухонебезпечними предметами компанія не може вести діяльність на філіях "Сватівська", "Троїцька", "Новопсковська", "Біловодська" та "Старобільська" (Луганська область), а також на елеваторах-філіях "Козацька", "Голопристанська" (Херсонська область), "Кам’янка-Дніпровська" (Запорізбька область) і ТОВ "Старобільський елеватор".