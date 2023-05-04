"Нибулон" самостоятельно займется разминированием полей

Аграрная компания "Нибулон" 28 апреля получила сертификат для проведения работ по гуманитарному разминированию, а именно сертификат от Центра противоминной деятельности Министерства обороны на нетехническое обследование территорий. Об этом говорится в сообщении компании.

"Теперь наши саперы имеют право проводить разведку потенциально загрязненных территорий компании и оценивать степень их загрязнения взрывоопасными предметами, максимально сужая круг поиска ВОП. Это первый шаг к разминированию украинских земель", - сказано в нем.

"Нибулон" также подал документы и на получение других сертификатов по противоминной деятельности - на техническое обследование территорий, проведение разминирования вручную (где это возможно) и обследование района ведения боевых действий.

В частности, сертификат на техобследование позволяет проводить работу по поиску ВОП на потенциально загрязненных участках, указанных при нетехническом обследовании, и подтверждать или опровергать наличие ВОП.

"Само собой, в сложных случаях минирования нужно будет пользоваться поддержкой саперов ГСЧС и Минобороны для утилизации ВОП. Сертификат на ОРВБД даст возможность исследовать земли, где непосредственно велись боевые действия. Отчет об очистке (разблокировке) земли будет подан в Центр противоминной деятельности" – отмечают в компании.

Далее на основе ее отчета контролирующий орган ЦПМД проведет контроль качества обследования и выдаст сертификат, который удостоверит качество работы саперов "Нибулона" и подтвердит, что территория безопасна для дальнейшего пользования.

В конце апреля в "Нибулоне" сообщали, что на общую площадь территории, которую ему нужно будет разминировать, составляет около 25,5 тысячи га, что составляет почти 30% земельного банка компании.

В "Нибулоне" рассчитывают, что получение сертификата на нетехническое разминирование позволит начать очистку пахотных земель филиала "Снигиревский", общая площадь которого составляет 5,5 тысяч га, уже в ближайшее время.

В целом из-за российской оккупации и загрязнения взрывоопасными предметами компания не может вести деятельность на филиалах "Сватовский", "Троицкий", "Новопсковский", "Беловодский" и "Старобельский" (Луганская область), а также на элеваторах-филиалах "Казацкий", " Голопристанский" (Херсонская область), "Каменка-Днепровский" (Запорожская область) и ООО "Старобельский элеватор".