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Канада предоставила Украине первую партию оборудования для разминирования (ФОТО)
Канада передала украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования. Информацию и фото оборудования обнародовало Посольство Канады в Украине в Twitter.
Техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, чтобы восстановить ее продуктивное использование и помочь вернуть продовольственную безопасность.
"Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн. канадских долларов", - написали в Посольстве Канады в Украине.
По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.
По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.
В Ассоциации производителей молока сообщили, что молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или и вовсе закрывать молочное направление.