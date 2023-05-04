Канада предоставила Украине первую партию оборудования для разминирования (ФОТО)

Канада передала украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования. Информацию и фото оборудования обнародовало Посольство Канады в Украине в Twitter.

Техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, чтобы восстановить ее продуктивное использование и помочь вернуть продовольственную безопасность.

Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023

"Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн. канадских долларов", - написали в Посольстве Канады в Украине.

Фото: Посольство Канады в Украине.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов.

Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

В Ассоциации производителей молока сообщили, что молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или и вовсе закрывать молочное направление.