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Канада предоставила Украине первую партию оборудования для разминирования (ФОТО)

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Канада передала украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования. Фото: Посольство Канады в Украине

Канада передала украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования. Информацию и фото оборудования обнародовало Посольство Канады в Украине в Twitter.

Техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, чтобы восстановить ее продуктивное использование и помочь вернуть продовольственную безопасность.

"Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн. канадских долларов", - написали в Посольстве Канады в Украине.

Фото 2 — Канада предоставила Украине первую партию оборудования для разминирования (ФОТО)
Фото: Посольство Канады в Украине.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов.

Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

В Ассоциации производителей молока сообщили, что молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или и вовсе закрывать молочное направление.

Автор:
Альона Чернецкая