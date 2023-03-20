В Украине одобрили план гуманитарного разминирования сельхозземель: что он предусматривает

В Украине приступили к системной реализации плана по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в 9 регионах Украины, пострадавших от широкомасштабного вторжения. Предусматривается обследование и при необходимости разминирование более 470 тысяч 854 гектара земель.

Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Гуманитарное разминирование организуют в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областях. В плане также говорится, что наиболее экономически обоснованным будет сосредоточить усилия на разминировании первоочередных земель сельхозназначения в Николаевской и Черкасской областях.

Плотность загрязнения, влияющего на время, необходимое для обследования и очистки территорий, разделили на категории:

низкая – территории, где не велись боевые действия, но существует вероятность обнаружения ВОП;

средняя – деоккупированные территории, которые попадали в зону постоянных обстрелов, осуществляли свою деятельность военные формирования и на которых высока вероятность выявления ВОП;

высокая – территории вблизи линии боевого столкновения, относительно которых есть информация относительно установленных минных полей и применения средств дистанционного минирования.

"В первую очередь усилия по разминированию будут направлены на малозагрязненные земли с многолетними насаждениями или запланированы под посев овощных и бахчевых культур. Также сегодня принято важное решение провести максимально широкую информационную и разъяснительную работу среди населения по рискам, связанным с взрывоопасными предметами, рассмотрены важные решения, способствующие ускорению гуманитарного разминирования территорий", — отметила министр экономики, глава Межведомственной группы по гуманитарному разминированию Юлия Свириденко.

Данные для отнесения населенного пункта к одной из категорий готовят территориальные общины и представляют их в областную военную администрацию. Учитывая это, ОВА должны обеспечить проведение весенне-полевых работ и не допустить неиспользование разминированных земельных участков.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует до середины мая расчистить по меньшей мере 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Известно, что вторжение РФ повлекло за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.