В Україні схвалили план гуманітарного розмінування сільгоспземель: що він передбачає

В Україні розпочали системну реалізацію плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення. Передбачається обстеження та в разі необхідності розмінування понад 470 тисяч 854 гектари земель.

Про це 20 березня повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Гуманітарне розмінування організують у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях. В плані також йдеться про те, що найбільш економічно обґрунтованим буде зосередити зусилля на розмінуванні першочергових земель сільгосппризначення в Миколаївській та Черкаській областях.

Щільність забруднення, що впливає на час, необхідний для обстеження та очищення територій, поділили на категорії:

низька – території, де не велися бойові дії, але існує ймовірність виявлення ВНП;

середня – деокуповані території, які потрапляли в зону постійних обстрілів, здійснювали свою діяльність військові формування і на яких є висока ймовірність виявлення ВНП;

висока – території поблизу лінії бойового зіткнення, стосовно яких є інформація щодо встановлених мінних полів та застосування засобів дистанційного мінування.

"В першу чергу зусилля з розмінування будуть спрямовані на малозабруднені землі з багаторічними насадженнями, чи заплановані під посів овочевих та баштанних культур. Також сьогодні ухвалено важливе рішення провести максимально широку інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, розглянуто важливі рішення, що сприятимуть пришвидшенню гуманітарного розмінування територій", — зазначила міністр економіки, голова Міжвідомчої групи з питань гуманітарного розмінування Юлія Свириденко.

Дані для віднесення населеного пункту до однієї з категорій готують територіальні громади та подають їх до обласної військової адміністрації. Враховуючи це ОВА мають забезпечити проведення весняно-польових робіт та не допустити невикористання розмінованих земельних ділянок.

В свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Відомо, що своїм вторгненням РФ спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.