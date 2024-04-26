Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що суд застосував запобіжний захід для Миколи Сольського у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 24 червня 2024 року включно. Крім цього, міністр може внести заставу у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень.

У разі внесення застави Сольський має прибувати за кожним викликом слідчого НАБУ, прокурора та інших органів, не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді, утримуватися від спілкування зі свідками, здати документи для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 25 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку у Верховну Раду.

“Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати”, – прокоментував Микола Сольський.

Сольського викрили на заволодінні державною землею на майже 300 млн грн

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Пізніше стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич. На момент розслідування Дмитрасевич залишив країну і перебуває за кордоном, начебто у відрядженні. Йому оголосили підозру заочно під час розгляду клопотання про запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підозрюваних.

Хто такий Микола Сольський

У 2019 році Сольський був обраний народним депутатом 9-го скликання від “Слуги народу” і очолив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року Сольського призначили міністром аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим він склав повноваження народного депутата.

“Українська правда” писала, що Сольський є близьким товаришем ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

У 2020 році розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що юрист з групи Богдана-Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент був нардепом, у коментарі журналістам сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні і який раніше працював у його компанії.

Сольський є співзасновником групи компаній “Український Аграрний Холдинг”, що об’єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі.

У 2014-2019 роках - заступник виконавчого директора ТОВ “Юридична фірма Процик та Партнери”. У березні-серпні 2019-го - юрист АО “Процик та Партнери”.

У 2003-2014 був гендиректором ТОВ “Юридична фірма Сольський, Процик та Партнери”.

Одружений, виховує чотирьох дітей.