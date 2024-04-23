Міністра АПК Сольського підозрюють у незаконному заволодінні землею на майже 300 млн грн

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

"Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок", - зазначають в НАБУ.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", - повідомляють в НАБУ.

Там додають, що наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Як зауважили в НАБУ, триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

В НАБУ не повідомляють прізвища посадовця, але як відомо, саме Микола Сольський до призначення на посаду міністра агрополітики очолював Аграрний комітет Верховної Ради.

Суспільне, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, також повідомило, що йдеться саме про міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли посадовців Мінагрополітики підозрюють у злочинних діях.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 мільйона гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тисяч гривень

Хто такий Микола Сольський

У 2019 році Сольський був обраний народним депутатом 9-го скликання від “Слуги народу” і очолив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року Сольського призначили міністром аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим він склав повноваження народного депутата.

“Українська правда” писала, що Сольський є близьким товаришем ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

У 2020 році розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що юрист з групи Богдана-Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент був нардепом, у коментарі журналістам сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні і який раніше працював у його компанії.

Сольський є співзасновником групи компаній “Український Аграрний Холдинг”, що об’єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі.

У 2014-2019 роках - заступник виконавчого директора ТОВ “Юридична фірма Процик та Партнери”. У березні-серпні 2019-го - юрист АО “Процик та Партнери”.

У 2003-2014 був гендиректором ТОВ “Юридична фірма Сольський, Процик та Партнери”.

Одружений, виховує чотирьох дітей.