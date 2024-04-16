Збитки на 290 млн грн: НАБУ і САП розкрили злочинну схему на Чернівецькій митниці

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з м. Чернівці та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як працювала схема

Слідство встановило, що учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Інфографіка: НАБУ

"За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду", - повідомили в НАБУ.

Після цього транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всього кола учасників злочинної організації.

Нещодавно повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало майно посадових осіб благодійного фонду, яких підозрюють у незаконному збуті транспортних засобів. Зловмисники незаконно збули 350 транспортних засобів, які ввезли до України під виглядом гуманітарної допомоги.

Додамо, що 13 березня НАБУ та САП викрили діяльність двох організованих груп, причетних до привласнення коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівель кабельно-провідникових виробів. Внаслідок цього УЗ понесла збитки в розмірі 117 мільйонів гривень.