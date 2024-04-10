26 млн грн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників підрозділу СБУ

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки та детективи Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб Служби безпеки України у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що до організації корупційної схеми були причетні колишній керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник. Обидва раніше були звільнені з посад.

Повідомляється, що фігуранти справи організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів та бронетехніки СБУ за завищеними цінами. Для цього вони залучили кілька підконтрольних комерційних структур у Києві, які займаються торгівлею нафтопродуктами.

Щоб приховати оборудку, експосадовці вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Внаслідок цього державі завдано понад 26 млн грн збитків.

Під час обшуків за місцем проживання підохрюваних та в офісах афілійованих компаній було виявлено понад 11 млн грн готівкою. Крім того, вилучено незареєстровану зброю, зокрема бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойові пістолети та понад 500 набоїв.

Наразі проводяться подальші слідчі дії та експертизи для встановлення повного обсягу зловживань та притягнення винних до відповідальності.

Дії експосадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.