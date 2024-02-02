Закуповуючи пальне для ЗСУ підрядники переплатили постачальникам понад 1 млрд грн

Державна аудиторська служба України встановила, що під час купівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ постачальники безпідставно включали податок на додану вартість (ПДВ) до ціни, що призвело до переплат з боку держави на суму понад 1 мільярд гривень.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За її словами, органи прокуратури звернулися до судів, пред’явивши 87 позовних заяв щодо стягнення безпідставно переказаних бюджетних коштів. Зараз розглянута половина, і всі 48 задовольнені на користь органів прокуратури.

У відомстві зазначили, що ці факти були виявлені державними аудиторами під час ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони та військових формувань за 2022 рік. Результати аудиту, у вигляді відповідних актів, були передані до правоохоронних органів, що спричинило відкриття кримінальних проваджень.

Згідно з повідомленням, факти безпідставного включення до ціни ПДВ державні аудитори виявили під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міноборони та військових формувань за 2022 рік.

Кілька днів тому, "Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень час закупівлі ПММ.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков назвав це конкретиними досягненнями і розповів, що наразі Міністерство зосереджене на підготовці до запровадження нової системи закупівлі харчування для армії.

Сьогодні Міністерство оборони вирішили презентувати роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com