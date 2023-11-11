Міноборони маркуватиме пальне для ЗСУ індивідуальними кольорами

Міністерство оборони України прийняло рішення почати з наступного тижня маркування пального, яке призначено для Збройних Сил. У дизельне пальне буде додано барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.

Про це повідомляють у Міноборони.

В оборонному відомстві зазначають, що таке маркування дасть можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке призначено виключно для потреб ЗСУ.

Це також має на меті зменшити ризик незаконного продажу пального та уникнути можливих зловживань на рівні складів чи інших місць.

Постачання маркованого дизпалива заплановано на кінець листопада. Зазначається, що промарковане пальне буде також стійким до розбавлення, забезпечуючи ефективне відслідковування та збереження його якості.

"Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору", - повідомляють у міністерстві.

Важливо відзначити, що це нововведення не вплине на ціни на дизель та бензин, які в перший тиждень листопада в основному йшли донизу після падіння котирувань на ринку ЄС та профіцит пропозицій на ринку.