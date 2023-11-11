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Минобороны будет маркировать горючее для ВСУ индивидуальными цветами
Министерство обороны Украины приняло решение начать со следующей недели маркировку горючего, предназначенную для Вооруженных Сил. В дизельное горючее будет добавлен краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.
Об этом сообщают в Минобороны.
В оборонном ведомстве отмечают, что такая маркировка позволит идентифицировать и отслеживать горючее, предназначенное исключительно для нужд ВСУ.
Это также имеет целью уменьшить риск незаконной продажи горючего и избежать возможных злоупотреблений на уровне складов или других мест.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Снабжение маркированного дизтоплива запланировано на конец ноября. Отмечается, что промаркированное горючее будет также устойчиво к разбавлению, обеспечивая эффективное отслеживание и сохранение его качества.
"Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета", - сообщают в министерстве.
Важно отметить, что это нововведение не повлияет на цены на дизель и бензин, которые в первую неделю ноября в основном шли вниз после падения котировок на рынке ЕС и профицита предложений на рынке.