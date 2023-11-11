Минобороны будет маркировать горючее для ВСУ индивидуальными цветами

Министерство обороны Украины приняло решение начать со следующей недели маркировку горючего, предназначенную для Вооруженных Сил. В дизельное горючее будет добавлен краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.

Об этом сообщают в Минобороны.

В оборонном ведомстве отмечают, что такая маркировка позволит идентифицировать и отслеживать горючее, предназначенное исключительно для нужд ВСУ.

Это также имеет целью уменьшить риск незаконной продажи горючего и избежать возможных злоупотреблений на уровне складов или других мест.

Снабжение маркированного дизтоплива запланировано на конец ноября. Отмечается, что промаркированное горючее будет также устойчиво к разбавлению, обеспечивая эффективное отслеживание и сохранение его качества.

"Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета", - сообщают в министерстве.

Важно отметить, что это нововведение не повлияет на цены на дизель и бензин, которые в первую неделю ноября в основном шли вниз после падения котировок на рынке ЕС и профицита предложений на рынке.