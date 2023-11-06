Оптовые цены на бензин и дизтопливо идут вниз за нефтью, а цены на автогаз растут из-за борьбы с российским ресурсом

В первую неделю ноября цены на бензин и автогаз в основном шли вниз после падения котировок на рынке ЕС и профицита предложений на рынке. Эта тенденция, вероятно, продолжится и на этой неделе (6-12 ноября). А вот цены на автогаз продолжают расти из-за необходимости замещения объемов, поступающих в Украину по направлениям, которые СНБО ранее определило как рисковые.

По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, цена оптовая цена дизельного топлива автонормами в пятницу 3 ноября опустилась до 48,75 грн/л, что на 1,6% меньше 27 октября.

"С конца октября уменьшение цены составляет лишь 0,8% (–0,40 грн/л). Благоприятно это постепенное поступление на внутренний рынок горючего, приобретенного по меньшим ценам во время снижения внешних котировок нефтепродукта во второй половине октября. Кроме того, местами снижение отпускных цен происходило в условиях рыночной конъюнктуры, в частности, на Юге", - рассказывает Сиренко.

По его словам, снижение цен объясняется также имеющимся увеличенным количеством предложений из-за растущих объемов поставок. В октябре 2023 г. импорт дизтоплива рос третий месяц подряд и достиг наивысшего показателя с июня. Объемы поступления выросли на 14,2% по сравнению с сентябрем, а суточный импорт ресурса повысился на 10,7%.

Около 40% поставок дизтоплива в октябре приходится на румынско-украинскую границу, со стороны Польши поставлено 35% импорта, через границу с Молдовой в Украину импортировано 14% поступлений, и около 10% приходится на границу с Венгрией. Доля импорта дизтоплива со снабжением автотранспортом по словам Сиренко составляет 31,1% в октябре против 40,5% месяцем ранее.

В то же время, по информации профильного издания Enkorr, ситуация с автомобильными очередями на границах остается сложной. Издание отмечает, что с 26 октября по 1 ноября количество задекларированных бензовозов увеличилось на 7% по сравнению с неделей ранее, а объемы ввозимого дизтоплива снизились на те же 7%.

Вместе с этим на границе с Польшей ситуация может усложниться из-за забастовок польских перевозчиков, которые по информации Enkorr, 6 ноября планируют перекрыть движение транспорта на пунктах "Корчёва-Краковец", "Гребенное-Рава Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

В то же время издание отмечает, что проблемы с поставками горючего автотранспортом актуализировали снабжение железной дорогой. Так, в октябре железнодорожный импорт превысил сентябрьский на 32%.

"В дальнейшем велика вероятность, что очереди на границе, польские забастовки, длительная загрузка на терминалах и рост европейских котировок будут толкать цену вверх. Кроме того, к середине-концу ноября рынок должен перейти на зимнее горючее, а это всегда плюс относительно цены", - отмечает Enkorr.

По словам Сиренко, за прошедшую неделю средние цены на бензины в группе снизились. Так, в пятницу 3 ноября средняя стоимость А-92 уменьшилась на 0,21% (–0,09 грн/л) по отношению к пятнице 27 октября, до 43,10 грн/л, а средняя А-95 – на 1,46% (–0,68 грн/л) до 45,82 грн/л.

Импорт бензинов в Украину в октябре уменьшился по отношению к сентябрю на 4,9%. Основную долю импорта хранил бензин марки А-95 – это около 95,4% от общих поставок, остаток импорта 4,3% и 0,3% составляли бензины марки А-98/100 и А-92 соответственно.

По направлениям импорта в октябре низкая средняя цена ресурса оказалась на границах с Румынией и Молдовой, она снизилась на 9,2% и на 9,4% соответственно по сравнению с сентябрем до 988 долларов/тонна. Со стороны польской границы средняя цена импорта по результатам прошлого месяца выросла на 0,8%, до 1120 долларов/тонна. Самая высокая средняя цена зафиксирована на границе со Словакией. Она в октябре выросла на 4,8% , до 1222 долларов/тонна.

Цены на автогаз продолжают расти из-за борьбы с российским ресурсом и спекулятивного фактора

По словам Сиренко, на прошлой неделе оптовый рынок сжиженного газа в Украине фактически остановился после стремительного роста стоимости на торгах газом украинского производства до уровня выше текущих цен на заправках. Так, на аукционах от 1 ноября средняя стоимость газа украинских производителей выросла на 8197 грн/т до 56608 грн/тонна по сравнению с ценой в 48 411 грн/тонна, которая была 25 октября.

"В конце недели украинские компании ограничили предложения газа, а цены имеющегося ресурса начали расти до рекордных показателей, ранее зафиксированных только в начале мая 2022 года, когда по стране прокатился кризис на рынке горючего", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что в октябре по сравнению с сентябрем динамика импорта автогаза снизилась на 9,3% до 2,7 тыс. тонн в сутки. Суммарный объем импорта в месяц составил 83,1 тыс. тонн, что на 7,2 тыс. тонн меньше поступлений в сентябре.

В течение октября 2023 г. наблюдалось постепенное снижение динамики поставок из-за очередей грузовиков на границе на выезд из страны и усиление контроля происхождения и маршрутов поставок в Украину импортных нефтепродуктов. Например, автоснабжение сжиженного газа, формирующее более половины поступлений, уменьшилось до 78 газовозов на сутки в среднем в октябре, по сравнению с 90 авто в сутки в сентябре", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что главной причиной сокращения объемов поставок автогаза является то, что стражи порядка усилили борьбу с российским ресурсом, который поступал в Украину по документам из других стран.

"Неготовность рынка к изменениям и спекулянты по обе стороны границы привели к тому, что цена на автогаз на украинском рынке выросла на 27%. Но розница растет медленнее, поскольку не все смогут объяснить резкий рост цен. В октябре автогаз заходил на границе по средней цене 19 грн/л", - говорит Сиренко.

Совладелец консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн считает, что текущая динамика цен на газ является следствием захвата украинского рынка дешевым ресурсом, который по всем признакам может быть российским.

Эксперт отмечает, что подозрительный автогаз в основном поступал в Украину автомобильными партиями, в то время как более ценный американский поставляется в Украину крупными партиями в основном железнодорожным транспортом. Когда цены на российский газ в ЕС снизились до минимума, а поставки подозрительного ресурса в Украину росли, доля автомобильных партий в структуре импорта росла с нормальных 40-50% до 88%. Между тем компании, ранее разрабатывавшие дорогостоящие железнодорожные маршруты доставки нероссийского газа, были вынуждены возвращать из аренды невостребованные вагоны владельцам, отказываться от забронированных графиков перевозки.

"Когда автомобильный транспорт застрял в длиннющих очередях на выезд, все бросились искать железнодорожные партии. Но восстановление инфраструктурных возможностей, которые пришлось бросить под давлением российского газа, происходит нескоро. Я даже не хочу думать, что будет если поляки реально перекрыть переходы... Так же с таможней "Многие ресурсы газа в Польше и Балтике не смогли удовлетворить новым требованиям украинской таможни и развеять подозрения в российском происхождении. Все бросились искать нероссийский ресурс, но его предложения оказались небольшими", - отметил Куюн.

Цены на АЗС двигаются разнонаправленно, однако тенденция больше в сторону снижения

По словам Сиренко, на прошлой неделе цены на АЗС двигались как вверх, так и вниз. В четверг, 2 ноября, на станциях сети "Привата" (Avias, ANP) выросла стоимость дизтоплива на 1 грн/л до 56,00 грн/л. Цена на дизтопливо на 50 коп./л до 54 грн/л выросла и на АЗС сети "УкрПетроль". Одесская сеть Petromol увеличила стоимость всей линейки на 1,00 грн/л, Sun Oil – на 0,60 грн/л. AVIA добавила 0,50 грн/л к бензинам и 1,00 грн/л в дизтопливо.

В то же время почти на всех АЗС Mango стоимость бензина А-95 снизилась на 2,00 грн/л, Сеть Prime на 1,00 грн/л снизила стоимость А-95 и на 0,50 грн/л дизтоплива, Chipo – на 0,10. грн/л цена всей линейки горючего в Винницкой области, Amic – на 0,06-0,25 грн/л А-95 и 0,05-0,15 грн/л ГП в некоторых регионах.

На 3 ноября средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 55,06 грн/л, средняя цена ДТ составляет 55,29 грн/л . Сиренко отмечает, что на этой неделе разнонаправленное движение цен на АЗС сохранится, однако цены будут в основном идти вниз из-за падения внешних котировок на светлые нефтепродукты. В общей сложности средняя цена на АЗС может упасть на 0,5-1 грн/л.

Тем временем цены на автогаз в розницу в первые дни ноября стали меньше оптовых. Поэтому в течение 2-3 ноября операторы АЗС массово повышали цены автогаза. Некоторые локальные АЗС увеличили стоимость LPG сразу на 3-6 грн/л. Крупные сетевые операторы увеличивали цены на 1-2,5 грн/л в течение нескольких дней. Средняя цена LPG на АЗС в Украине достигла почти 30 гривен – 29,96 грн/л . Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня достигло 54,4%.

Так, на АЗС OKKO и WOG газ подорожал до 31,49 и 30,98 грн/л, соответственно, сеть Мotto установила цену 31,48 грн/л, а на станциях Avias и ANP газ в среднем подорожал на 2,22 грн/л. до 30,75 грн/л. Операторы U.GO и UKRNAFTA увеличили цены до 30,45 грн/л и 29,90 грн/л ($1181/т без налогов) соответственно. На Shell и KLO цены выросли до 30,31 грн/л и до 30,23 грн/л. " БРСМ-Нефть" увеличила цену до 29,79 грн/л. На станциях Avantage 7 установили цену 27,45 грн/л.