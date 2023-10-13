Влада посилює боротьбу з ввозом російського пального. Чи стануть нові правила розмитнення причиною потрясінь на ринку

Прискіпливі перевірки пального на південних кордонах України стали проблемою для імпортерів палива. Суттєві затримки бензовозів на кордоні можуть стати причиною для локального дефіциту та здорожчання пального в регіонах. З іншого боку посилення боротьби з російським пальним є логічним кроком з боку влади, а нові правила розмитнення пального мають закрити лазівки для контрабанди.

Від початку жовтня на південних кордонах України силовики посилили боротьбу з російським пальним. Як наслідок, на цьому напрямі виникли величезні черги з бензовозів, а розмитнення замість вже звичних 3-5 днів може тривати до 17 днів. Митники вимагають від імпортерів додаткового підтвердження що пальне, яке вони ввозять в Україну не є російським, а деколи навіть відправляють таке підозріле пальне на лабораторний аналіз.

В умовах обстрілів нафтобаз на початку повномасштабної війни паливний ринок був змушений суттєво трансформуватися виключивши нафтобази зі своїх логістичних ланцюжків. Наразі більшість мереж АЗС працюють “з коліс”: пальне завозиться в Україну через кордони з країнами ЄС здебільшого автонормами та зливається безпосередньо з бензовоза на заправку. В таких умовах ритмічність поставок палива є надзвичайно важливою для стабільного функціонування паливного ринку, а затримки поставок палива є досить критичними.

З іншого боку, ввіз в країну російського пального від початку повномасштабної війни є морально неправильним, а з травня цього року незаконним. Санкції проти російської нафти та нафтопродуктів, які Україна ввела разом з цивілізованим світом можуть стати найбільш дієвим інструментом економічного тиску на державу агресора, за умови, що агресору не вдасться їх обійти. Тож цілком логічно, що боротьба з ввозом російського палива в Україну є надто принциповим питанням, щоб влада могла його ігнорувати.

З іншого боку, діючі санкційні механізми є недосконалими. Після початку війни російське пальне продовжили завозити в Україну під виглядом палива з інших країн. Найбільш популярною була схема реекспорту через порти Туреччини. Лише в травні 2013 року Кабінет міністрів ввів законодавчу заборону для ввозу російського палива та закрив лазівку зі схемами реекспорту, заборонивши ввіз в Україну палива невизначеного походження та вимагаючи від імпортерів сертифікати походження пального. Однак навіть тоді експертне середовище сумнівалося, що такі дії зможуть повністю закрити український ринок для російського палива. Сертифікати походження в жодній країні світу не є документом видача якого жорстко регламентується, тож недобросовісні імпортери й далі могли завозити російське пальне під виглядом турецького, індійського чи алжирського.

З огляду на це Уряд вирішив закрити лазівки для російського пального розробивши зміни в митні процедури, які окрім сертифіката походження вимагатимуть від імпортерів повної верифікації поставок палива від заводу виробника до українського трейдера. Ці зміни діятимуть з 17 жовтня. З іншого боку Рада Національної безпеки та оборони розробила перелік трейдерів які з високою ймовірністю продаватимуть українським імпортерам російське пальне, а також порти з який з високою ймовірністю до України потрапить саме російське паливо.

Тож причиною прискіпливих перевірок на енергетичній митниці є саме активізація боротьби з російським пальним, що є цілком логічним. Водночас значні затримки ресурсу на кордоні в умовах специфіки роботи українського паливного дійсно можуть стати проблемою та викликати на ринку певну турбулентність.

Через прискіпливі перевірки на митниці черги, а імпортери кажуть про можливий дефіцит пального в країні

На початку жовтня митники почали більш прискіпливо перевіряти пальне, котре надходить до країни через Південний напрямок. Надходження дизельного пального з ризикових напрямків визначених Службою безпеки України, наразі піддаються додатковим перевіркам із затребуванням необхідної документації щодо маршруту постачання пального від виробника до кінцевого одержувача.

За словами учасників ринку найбільше через боротьбу з російським ресурсом постраждали налагоджені поставки палива з Румунії, Болгарії та Молдови, хоча фактично боротьба з контрабандою привела до суттєвих затримок митного проходження багатьох імпортерів палива автотранспортом. Імпортери пального скаржилися на те, що затримуючи бензовози на кордоні митники не надавали вичерпного переліку документів, який є необхідним для успішного розмитнення палива за новими правилами.

"Напередодні дії нових норм на кордоні почали перевіряти так, що заблокували увесь ринок. Наразі заблоковані поставки з Румунії, Молдови та Болгарії. Ніхто не розуміє, що робити. Немає нормальних роз'яснень, надаються нормальні зрозумілі документи, але на кордоні однаково виникають питання", - сказав виданню засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін.

Один з учасників ринку розповів Delo.ua, що наразі митниця за поданням СБУ блокує проходження палива від певного переліку постачальників. За його словами блокування поставок пального може призвести до дефіциту палива в окремих регіонах та переділу ринку на користь окремих гравців.

12 жовтня енергетична все ж надала роз’яснення щодо переліку документів, котрі будуть необхідні при перетині. Так з 17 жовтня перевізник пального повинен буде надати митному органу у паперовій або електронній формі наступні документи, що підтверджують якісні характеристики товару, надані виробником товару: сертифікат/паспорт якості(випробувань тощо) на товар від виробника, де обов'язково мають бути зазначені відомості про виробника та країну виробництва.

Документи й відомості що підтверджують маршрут постачання товару від виробника до підприємства, що є одержувачем товару згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом). Серед вказаних документів можуть бути товаросупровідні документи в залежності від виду транспорту (коносамент, залізничні накладні, CMR), документи, які підтверджують навантажувально-розвантажувальні операції по маршруту, що дають змогу ідентифікувати поставлений товар.

У випадках імпорту пального з країни, яка не є країною походження, до митного оформлення крім сертифіката походження на партію товару, що виданого в країні вивезення, обов’язково має бути наданий сертифікат про походження, виданий в країні походження, на підставі якого видавався сертифікат в країні відправлення. Наприклад, якщо імпортер з Польщі завозить литовське пальне, то до митного оформлення цього палива потрібно надати сертифікат з Польщі та сертифікат з Литви.

Влада посилює боротьбу з російським пальним

Характерно, що відповідні зміни до митного кодексу ще не почали діяти, однак затримки при митному проходженні на Півдні країни відбувалися ще на початку жовтня.

За словами аналітика профільного видання “Нафторинок” Олександра Сіренка силовики активізувалися саме на південних кордонах оскільки саме цей напрямок є найризиковішим з точки зору поставок в Україну російського пального. Наразі на митниці навіть відбирають проби для лабораторного аналізу палива.

“Ввезення російського пального в Україну заборонено, а з контрабандою боротися треба. Тож додаткові перевірки на кордонах є правильним кроком. Але в цьому випадку певно зіграв фактор неготовності до масштабних перевірок, тому митне оформлення зараз замість п’яти може займати 17 днів і більше. На півдні такого раніше не було, за три дні пальне спокійно розмитнювали. Тут певно відбулася накладка: сезонні черги на кордоні та неготовність лабораторій проводити аналіз такого обсягу пального”, - каже Сіренко.

Він зазначає, що попри проблеми імпортерів та значні затримки на митниці дефіцит палива в країни поки не спостерігається. Більше того, за першу декаду жовтня обсяги поставок пального в країну збільшилися на 3% порівняно з аналогічними показниками вересня. Іншим важливим індикатором ринку є зниження гуртових цін на пальне що відбулося в першій декаді жовтня.

Експерт вважає, що після 17 жовтня, коли нові вимоги почнуть діяти проблема з чергами на кордоні навряд чи посилиться.

“Наскільки я розумію, від імпортерів вже з минулого тижня вимагають ті самі документи, які передбачені змінами в митний кодекс. В мене таке відбуття, що ці нові правила вже почали діяти і ці ретельні перевірки з часом прискоряться. Тим більше, що на українсько-польському кордоні таких історій нема. Хоча там теж складно, бо страйкують фермери. Все ж я думаю, що затримки з розмитнення палива мають тимчасовий характер. За кілька тижнів ринок пристосується до нових правил, а поставки йтимуть ритмічніше”, - каже Сіренко.

Аналітик консалтингової групи “А-95” Артем Куюн каже, що посилені перевірки на кордоні є наслідком активності Ради національної безпеки та оборони та СБУ. В РНБО на основі дослідження поставок російського пального до різних країн з метою подальшого обходу санкцій розробили перелік ризикових портів та трейдерів, котрі з великою ймовірністю постачали б саме російське пальне. А СБУ також долучилося до цієї роботи та надіслало енергомитниці вимоги щодо детальнішої перевірки палива, котре надходить в країну від таких ризикових контрагентів, та з ризикових напрямів.

Заборона ввезення російського пального в Україну діє з травня. Однак за словами Куюна з одного боку в країні залишилися трейдери, охочі заробити на ввозі російського палива, а з іншого - за чинною міжнародною практикою походження того чи іншого товару доводиться лише сертифікатом походження, який видає торгово-промислова палата країни.

“Ця система не дуже ефективна в протидії обходу санкцій. Такі сертифікати можна отримати досить легко звідки хочеш. Енергомитниця не мала інструментів для ефективнішої протидії контрабанді російського палива, тому й назріла актуальність змін в процедурі розмитнення. Паралельно з цим почалися й заходи щодо заборони ввозу пального з ризикових напрямів”, - каже Куюн.

За його словами, нові правила, які почнуть діяти з 17 жовтня потребуватимуть не лише підтвердження країни походження пального, але й увесь ланцюжок поставок пального від заводу виробника до українського кордону.

Куюн зауважує, що наразі нові правила містять певні ризикові моменти, які викликають побоювання в імпортерів палива. По-перше, мова йде про те, що рішення розмитнення окремих партій пального все ж прийматимуться на місцях, що може спричинити певні корупційні ризики. По-друге, подібної практики з верифікації всього ланцюжка поставок палива при розмитненні немає ніде більше у світі, що може створити проблеми імпортером німецького пального з Польщі, а Німеччина та Польща знаходяться в одній митній зоні, тож за замовчуванням німецькі виробники не видаватимуть польським трейдерам таких сертифікатів.

Водночас Куюн сумнівається, що після вступу в дію нових правил розмитнення пального країну очікує дефіцит палива.

“Теоретично проблеми все ж можуть бути, враховуючи, що на через суттєві затримки на кордоні на момент 17 вересня стоятимуть бензовози, які завантажувалися ще до вступу в дію нових правил. Проте я певен, що і бізнес і влада і митники зацікавлені в збереженні ритмічних поставок палива в країну та шукатимуть виходи з ситуації”, - каже Куюн.

Експерт зауважує, що системні оператори розуміють тональність діалогу з владою, та перевіряють походження пального ще до заключення угоди про поставки, що дає їм можливість уникнути можливих проблем з розмитненням свого ресурсу. До того ж за його словами зараз і ринок і влада готові йти на компроміси, але при збереженні нульової толерантності до російського пального, котре не лише є джерелом коштів для країни-агресора, але й продається за демпінговими цінами та спотворює ринок.