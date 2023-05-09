Уряд заборонив імпорт пального невизначеного походження

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на блокування потрапляння російського палива, нафти та нафтопродуктів у країну. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Чиновник пояснив, що, попри чисельні санкції та ембарго, ця продукція потрапляла в країни ЄС, Туреччину та інші держави, а звідти – й на український ринок як ресурс невизначеного походження.

Однак Кабмін ввів заборону, під яку потрапили такі товари невизначеного походження:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих;

продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів;

відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менше 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід.

“Відтепер паливо невизначеного походження (читати – РФ) не зможе потрапити на український ринок”, – написав Колісник.

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