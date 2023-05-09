Правительство запретило импорт горючего неопределенного происхождения

Кабинет министров Украины принял решение, направленное на блокировку попадания российского топлива, нефти и нефтепродуктов в страну. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Чиновник объяснил, что, несмотря на многочисленные санкции и эмбарго, эта продукция попадала в страны ЕС, Турцию и другие государства, а оттуда – и на украинский рынок как ресурс неопределенного происхождения.

Однако Кабмин ввел запрет, под который попали такие товары неопределенного происхождения:

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых;

продукты, в другом месте не указанные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), причем эти нефтепродукты являются основными составными частями продуктов;

отработанные нефтепродукты;

газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;

топливо моторное альтернативное, в другом месте не указанное;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

"Теперь топливо неопределенного происхождения (читать – РФ) не сможет попасть на украинский рынок", – написал Колесник.

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