Уряд виділив 355 млн грн на укриття у пологових та захист лікарень

Кабінет міністрів спрямує 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках та додатковий захист лікарень. Із цієї суми 294,8 млн грн отримають 84 медзаклади, де приймають пологи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Укриття мають облаштувати з урахуванням потреб вагітних, породіль та немовлят. У них передбачать тепло, освітлення, водопостачання та вентиляцію.

Також має бути забезпечений безпечний доступ до укриттів для жінок, яким складно пересуватися. Медики зможуть продовжувати приймати пологи та доглядати за матерями й дітьми під час повітряних тривог.

Додаткові 59,8 млн грн спрямують на посилення захисту медзакладів, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я та мають стаціонарні відділення.

Йдеться, зокрема, про операційні, реанімації, відділення інтенсивної терапії новонароджених та пологові зали.

Для їхнього захисту планують встановлювати габіони, металеві ролети та ударостійку захисну плівку на вікна.

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, кошти перерозподілять у межах уже передбаченого бюджету Міністерства охорони здоров'я, тому додаткових бюджетних витрат рішення не потребує.

Нагадаємо, раніше уряд оновив правила роботи лікарень під час повітряних тривог. За червоного рівня загрози пацієнти та медики мають переходити в укриття, однак допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімацію та інтенсивну терапію, продовжують надавати. Окремо Кабмін доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових та приймальних відділень.