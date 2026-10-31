Іноземці майже не інвестують в індустріальні парки України: які основні причини

Частка іноземних інвесторів, ініціаторів та учасників індустріальних парків в Україні не перевищує 3%, тоді як 97% становлять українські компанії. Серед головних перешкод для міжнародного капіталу — воєнні ризики, проблеми із захистом інвестицій, судовою системою, корупція та недостатньо підготовлена інфраструктура.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

Як повідомив засновник групи компаній “Індустріальні парки України” Валерій Кирилко, за підсумками першого кварталу 2026 року сукупний обсяг інвестицій в індустріальні парки досяг 45,18 млрд грн проти 30,5 млрд грн за аналогічний період 2024 року.

Водночас частка іноземного бізнесу серед інвесторів залишається на рівні лише 3%.

За словами Кирилка, велика кількість іноземних інвесторів є одним із головних світових показників успішності індустріального парку, оскільки свідчить не лише про привабливість майданчика, а й про довіру бізнесу до економічних та правових умов у країні.

Що стримує іноземних інвесторів

До початку повномасштабної війни міжнародний бізнес стримували передусім недостатній захист його інтересів, корупція, недовіра до судової системи, непідготовлені земельні ділянки та обмежений доступ до фінансування.

Після початку повномасштабного вторгнення головним фактором стали безпекові ризики. За словами експерта, до 70% іноземних компаній називають саме воєнні загрози основною причиною відмови від інвестицій в Україну.

Інвесторам також бракує ефективних механізмів страхування воєнних ризиків та гарантій компенсації у разі втрати активів.

Додатковою проблемою є нестабільність енергопостачання. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють ризики зупинки підприємств та збільшують витрати бізнесу на резервне живлення.

Більшість парків не мають готової інфраструктури

Ще однією проблемою залишається готовність самих індустріальних парків приймати інвесторів.

Наразі електропостачання є лише у 46% парків, а водопостачання — у 40%. При цьому 85% запитів потенційних інвесторів стосуються вже готових виробничих приміщень.

За словами Кирилка, ділянки без необхідних комунікацій міжнародний бізнес фактично не розглядає.

Іноземні компанії також очікують довгострокової прогнозованості умов роботи. Зокрема, західні та польські інвестори орієнтуються на чіткий бізнес-план на п'ять-шість років зі стабільними податками, прогнозованою вартістю персоналу та логістики.

Наразі в Україні зареєстровано 130 індустріальних парків, однак реально працюють трохи більше 40.

У 2024–2025 роках держава спрямувала на розвиток їхньої інфраструктури 1,98 млрд грн. На 2026 рік передбачався ще 1 млрд грн, однак, за словами учасників круглого столу, виплати наразі заморожені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із 120 зареєстрованих на той момент індустріальних парків реально працювали близько 40. Водночас на початок 2026 року в такі майданчики вже було вкладено майже 46 млрд грн, а на їхній території створено понад 1 млн кв. м промислової нерухомості.