Кабмін зареєстрував два нові індустріальні парки: створять понад 3,8 тис. робочих місць

Кабінет Міністрів включив індустріальні парки “Покуття” в Івано-Франківській області та “Миколаїв” у Миколаївській області до Реєстру індустріальних парків. На їхніх територіях планують створити загалом понад 3,8 тис. нових робочих місць.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Індустріальний парк “Покуття” розташований на території Городенківської міської громади Коломийського району Івано-Франківської області. Його створили строком на 30 років, ініціатором виступає ТОВ “ГЦЗ 22”.

Площа парку становить 27 га. Тут планують створити понад 1,4 тис. робочих місць.

Серед пріоритетних напрямів – виробництво харчових продуктів, машин і устаткування, деревообробка та виготовлення виробів з деревини і корка, переробка промислових і побутових відходів, а також альтернативна енергетика.

У “Миколаїв” планують залучити понад 143 млн грн

Індустріальний парк “Миколаїв” створений на території Мішково-Погорілівської сільської громади Миколаївського району строком на 50 років. Його площа становить 56 га, а ініціатором є ТОВ “Індустріальний парк “Миколаїв”.

На території парку планують створити понад 2,4 тис. робочих місць.

Основними напрямами стануть машинобудування, приладобудування, виробництво електричного устаткування та компонентів для транспортних засобів. Також планується виробництво готових металевих виробів, пластмас і харчових продуктів та розвиток альтернативної енергетики.

На облаштування та наповнення території парку ініціатор планує залучити понад 143 млн грн. Фінансування передбачається за рахунок власних інвестицій, державного стимулювання, коштів майбутніх учасників та інших джерел.

Керуючі компанії індустріальних парків можуть отримати державне стимулювання у вигляді безповоротної фінансової допомоги обсягом до 150 млн грн на облаштування інфраструктури.

Після включення “Покуття” та “Миколаєва” до реєстру в Україні налічується 130 зареєстрованих індустріальних парків.

Станом на кінець 2025 року на території індустріальних парків було збудовано або перебували на стадії будівництва 37 промислових підприємств, а загальний обсяг залучених інвестицій перевищував 45 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків, де зібрало інформацію про їхню спеціалізацію, площу, інфраструктуру, доступні стимули та керуючі компанії. На той момент із 2024 року 25 парків отримали понад 2,1 млрд грн державного стимулювання, а у 2026 році підтримку надали шести паркам для реалізації дев’яти проєктів загальною вартістю 293,7 млн грн.