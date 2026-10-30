Кабмин зарегистрировал два новых индустриальных парка: создадут более 3,8 тыс. рабочих мест

Кабинет Министров включил индустриальные парки "Покутье" в Ивано-Франковской области и "Николаев" в Николаевской области в Реестр индустриальных парков. На их территориях планируется создать в общей сложности более 3,8 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Индустриальный парк "Покутье" расположен на территории Городенковской городской общины Коломыйского района Ивано-Франковской области. Его создали сроком на 30 лет, инициатором выступает ООО "ГЦЗ 22".

Площадь парка составляет 27 га. Здесь планируется создать более 1,4 тыс. рабочих мест.

Среди приоритетных направлений – производство пищевых продуктов, машин и оборудования, деревообработка и изготовление изделий из древесины и пробки, переработка промышленных и бытовых отходов, а также альтернативная энергетика.

В "Николаев" планируют привлечь более 143 млн грн

Индустриальный парк Николаев создан на территории Мишково-Погореловской сельской общины Николаевского района сроком на 50 лет. Его площадь составляет 56 га, а инициатором является ООО "Индустриальный парк "Николаев".

На территории парка планируется создать более 2,4 тыс. рабочих мест.

Основными направлениями станут машиностроение, приборостроение, производство электрического оборудования и компонентов для транспортных средств. Также планируется производство металлических готовых изделий, пластмасс и пищевых продуктов и развитие альтернативной энергетики.

На обустройство и наполнение территории парка инициатор планирует привлечь более 143 млн. грн. Финансирование предполагается за счет собственных инвестиций, государственного стимулирования, средств будущих участников и других источников.

Управляющие компании индустриальных парков могут получить государственное стимулирование в виде безвозвратной финансовой помощи в размере до 150 млн грн на обустройство инфраструктуры.

После включения "Покутья" и "Николаева" в реестр в Украине насчитывается 130 зарегистрированных индустриальных парков.

На конец 2025 года на территории индустриальных парков было построено или находились на стадии строительства 37 промышленных предприятий, а общий объем привлеченных инвестиций превышал 45 млрд грн.

Напомним, в сентябре Минэкономики обновило каталог индустриальных парков, где собрало информацию об их специализации, площади, инфраструктуре, доступных стимулах и управляющих компаниях. На тот момент с 2024 года 25 парков получили более 2,1 млрд. грн. государственного стимулирования, а в 2026 году поддержку оказали шести паркам для реализации девяти проектов общей стоимостью 293,7 млн. грн.