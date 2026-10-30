Убытки российских страховщиков из-за атак на НПЗ и маркетплейсы превысили $143 млн

Российские страховые компании в июле-сентябре понесли убытки на 11,5 млрд рублей (примерно $143,21 млн). На результаты повлияли выплаты за поврежденное имущество после атак украинских беспилотников на нефтезаводы и склады маркетплейсов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Финансовые показатели

Это первый квартальный ущерб российским страховщикам за несколько лет. До этого отрасль завершала квартал в минус в четвертом квартале 2023 года – тогда потери составили 60 млрд рублей, а также во втором квартале 2022-го – 1,4 млрд рублей.

С начала 2024 года страховщики ежеквартально получали прибыль от 100 млрд до 150 млрд рублей. Однако за первые девять месяцев текущего года их чистая прибыль сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – до 195 млрд рублей.

Убыточность страхования

Финансовый эксперт Андрей Бархота оценивает убыточность имущественного страхования в РФ в 120%. В "АльфаСтраховании" также сообщили об увеличении количества страховых случаев и среднего размера выплат за поврежденное имущество.

Убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) превысила 100%, а добровольного медицинского страхования (ДМС) достигла 90%. Представитель рейтингового агентства "Эксперт РА" Алексей Янин связывает это, в частности, с ростом стоимости ремонта автомобилей и медицинских услуг.

Новые требования

С 1 октября 2027 г. Банк России планирует распространить правила учета катастрофических рисков на больше категорий страхования. Они действуют для страхования судов и грузов, а в дальнейшем должны охватить имущественное страхование и строительно-монтажные риски.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВВС) объяснили, что регулятор будет проверять, соответствует ли объем принимаемых компанией рисков ее капиталу с учетом собственных средств и перестрахования.

В "АльфаСтраховании" предупредили, что новые правила могут снизить достаточность капитала отдельных компаний. По оценке ВСС, страховщикам, не отвечающим требованиям, придется увеличивать собственные средства, что может снизить их рентабельность.

Напомним, российский маркетплейс Ozon понес масштабные потери из-за ударов украинских беспилотников по своим логистическим центрам. Компания зарезервировала 30,1 млрд рублей на покрытие убытков, связанных с уничтожением товаров