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Российский Ozon оценил ущерб от атак дронов: прибыль компании упала в три раза

Ozon
Ozon потерял 30 миллиардов из-за дронов

Российский маркетплейс Ozon понес масштабные потери из-за ударов украинских беспилотников по своим логистическим центрам. Компания зарезервировала 30,1 млрд рублей на покрытие убытков, связанных с уничтожением товаров, повреждением оборудования и другими сопутствующими издержками.

Как пишет Dilo, об этом говорится в финансовой отчетности компании за третий квартал 2026 года.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года совокупные потери ритейлера от всевозможных чрезвычайных событий составили всего 206 млн рублей.

В компании отметили, что часть товаров и активов на пострадавших объектах была застрахована.

В настоящее время Ozon ведет переговоры со страховыми компаниями по компенсации ущерба, однако итоговый размер возможных выплат пока остается неизвестным.

Кроме того, Ozon завершил третий квартал с чистой прибылью в 3,7 млрд рублей, что почти втрое меньше показателя второго квартала (10,1 млрд рублей).

Выручка маркетплейса за отчетный период выросла в 1,6 раза – до 421,2 млрд рублей, а доходы финтех-сегмента увеличились на 57% – до 85,2 млрд рублей.

Впрочем, ущерб от атак беспилотников компания вынесла за пределы операционного расчета выручки.

Ранее эксперты оценивали совокупный ущерб другому российскому гиганту Wildberries от атак дронов в 600–800 млрд рублей, хотя сама компания официально сумму потерь не раскрывала.

Напомним, в ночь на 18 октября беспилотники массированно атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали нефтяной терминал, логистический состав Ozon вблизи Санкт-Петербурга и центр обработки данных "ВКонтакте", что повлекло за собой сбой в работе сервисов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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