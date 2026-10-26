Удары по Ozon и Wildberries: россияне останутся без большой распродажи на "черную пятницу"

Российские продавцы предупреждают о возможном сокращении ассортимента на ноябрьских и декабрьских распродажах после ударов по складам маркетплейсов Ozon и Wildberries. Часть компаний потеряла товарные запасы, а некоторые продавцы не успеют пополнить их в начале сезона распродаж.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

"После пожаров на складах кто-то заморозил завоз новой продукции, кто-то сократил объемы, кто-то вообще закрылся, а кто-то просто уже не успеет до сезона", - заявила владелица бренда одежды Posh Style Алсу Шарафетдинова.

Президент Finn Flare Ксения Рясова отметила, что в конце года продавцы обычно распродают остатки товаров в предыдущих сезонах. Однако часть этих запасов была утрачена. С низки могут охватить только небольшое количество товаров.

Как удары повлияли на поставки

По данным Data Insight, с конца июля украинские дроны атаковали составы российских маркетплейсов не менее 45 раз. Пострадало не менее 2,1 млн. кв. м складских площадей, а убытки продавцов оценивают в сотни миллиардов рублей.

Как отмечают аналитики, товары для ноябрьских и декабрьских распродаж обычно отправляются на склады в июле-августе. В этом году количество оформленных транспортных накладных сократилось на 12% в годовом исчислении . В NC Logistic допускают, что в последние месяцы года объемы перевозок могут снизиться на 8–10% по сравнению с прошлым годом из-за более низкого спроса в сезон распродаж.

В то же время в Wildberries заявили, что не видят предпосылок для сокращения выбора товаров и планируют провести распродажи в ноябре и декабре. Ozon от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что российский рынок онлайн-торговли потеряет около 400 млн заказов и ориентировочно 4,7 млрд долларов выручки из-за последствий регулярных атак беспилотников на складские комплексы.