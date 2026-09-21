Миллиардный ущерб и волна исков: продавцы массово судятся с Wildberries и Ozon после ударов БПЛА

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, потерпевшие масштабные разрушения из-за атак беспилотников на их складские терминалы, столкнулись с стремительным ростом судебных претензий от предпринимателей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Только за период с 15 июля по 15 сентября в оператор Wildberries (ООО "РВБ") поступило 599 исковых заявлений, что на 53,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время юрлицо Ozon ООО "Интернет Решения" стало ответчиком по 236 новым судебным делам — этот показатель вырос более чем вдвое. Основная доля претензий поступает от мелкого и среднего бизнеса, чей товар сгорел во время системных ударов по логистическим хабам, начавшимся для Wildberries 18 июля, а для Ozon – 25 августа.

Причины конфликта и задержки выплат

По оценкам отраслевых объединений, в результате ударов по логистической сети пострадали более 400 тысяч продавцов, а совокупные потери бизнеса оцениваются в 7–9,4 млрд долларов.

Основными факторами судебного противостояния стали:

массовое уничтожение партий товаров на разрушенных объектах и попытки платформ переложить финансовую ответственность на партнеров;

масштабная задержка выплат: по данным профильных опросов, 95,6% сельдерей не получили средств за работу в конце июля, из-за чего маркетплейс задолжал продавцам около 235 млн. долларов;

несогласие предпринимателей с назначенными штрафами, односторонними блокировками кабинетов и повышением логистических комиссий;

попытки юридических служб Wildberries и Ozon списать невыплаты на хакерские атаки или объявить уничтожение складов форс-мажорными обстоятельствами во избежание выплаты компенсаций.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост количества судебных разбирательств, поскольку маркетплейсы пытаются покрыть собственный ущерб за счет удержания денег продавцов, все чаще оспаривающих позицию площадок в судах.

Напомним, Wildberries должен продавцам около $240 млн после ударов по складам: бизнес просит вмешаться правительство РФ. Продавцы маркетплейса обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять под контроль выплаты за реализуемые товары, поскольку компания задержала средства за последнюю неделю июля.