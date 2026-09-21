Мільярдні збитки та хвиля позовів: продавці масово судяться з Wildberries та Ozon після ударів БПЛА

Найбільші російські маркетплейси Wildberries та Ozon, які зазнали масштабних руйнувань через атаки безпілотників на їхні складські термінали, зіткнулися зі стрімким зростанням судових претензій від підприємців.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Лише за період із 15 липня до 15 вересня до оператора Wildberries (ТОВ "РВБ") надійшло 599 позовних заяв, що на 53,6% більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Водночас юрособа Ozon ТОВ "Інтернет Рішення" стала відповідачем у 236 нових судових справах — цей показник зріс більш ніж удвічі. Основна частка претензій надходить від дрібного та середнього бізнесу, чий товар згорів під час системних ударів по логістичних хабах, які розпочалися для Wildberries 18 липня, а для Ozon — 25 серпня.

Причини конфлікту та затримки виплат

За оцінками галузевих об'єднань, унаслідок ударів по логістичній мережі постраждали понад 400 тисяч продавців, а сукупні втрати бізнесу оцінюють у 7–9,4 млрд доларів.

Основними чинниками судового протистояння стали:

масове знищення партій товарів на зруйнованих об'єктах та спроби платформ перекласти фінансову відповідальність на партнерів;

масштабна затримка виплат: за даними профільних опитувань, 95,6% селерів не отримали коштів за роботу наприкінці липня, через що маркетплейс заборгував продавцям близько 235 млн доларів;

незгода підприємців із призначеними штрафами, односторонніми блокуваннями кабінетів і підвищенням логістичних комісій;

спроби юридичних служб Wildberries та Ozon списати невиплати на хакерські атаки або оголосити знищення складів форс-мажорними обставинами, щоб уникнути виплати компенсацій.

Експерти ринку прогнозують подальше зростання кількості судових розглядів, оскільки маркетплейси намагаються покрити власні збитки за рахунок утримання грошей продавців, які все частіше оскаржують позицію майданчиків у судах.

Нагадаємо, Wildberries заборгував продавцям близько $240 млн після ударів по складах: бізнес просить втрутитися уряд РФ. Продавці маркетплейса звернулися до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з проханням узяти під контроль виплати за реалізовані товари, оскільки компанія затримала кошти за останній тиждень липня.