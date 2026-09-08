Wildberries заборгував продавцям близько $240 млн після ударів по складах: бізнес просить втрутитися уряд РФ

Продавці російського маркетплейса Wildberries звернулися до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з проханням взяти під контроль виплати за продані товари. Підприємці досі не отримали кошти за продажі за останній тиждень липня, а загальна сума боргу сягає близько 240 млн доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За регламентом маркетплейс мав перерахувати кошти ще до 26 серпня, однак виплати заморозили. У серпні перекази надходили підприємцям за 10–14 днів замість передбачених семи, а за останні два тижні заявки на виведення грошей узагалі перестали обробляти.

У самому Wildberries затримки пояснюють технічними збоями та DDoS-атаками на внутрішні платіжні сервіси, запевняючи, що кошти надійдуть після стабілізації системи. Водночас експерти ринку зазначають, що невизначеність паралізує роботу бізнесу. Продавці змушені сплачувати податки, зарплати та оренду, через що до 20% постачальників уже почали скорочувати або призупиняти нові відвантаження.

Руйнування хабів та криза фінансової моделі

Проблеми з платежами загострилися після серії ударів безпілотників по ключових логістичних хабах компанії:

Втрата інфраструктури: атаки дронів пошкодили найбільші комплекси маркетплейса в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі. Компанія втратила понад 20% своїх складських потужностей, а прямі збитки оцінюють у 1,2–2,4 млрд доларів;

Крах фінансової піраміди: за даними галузевих джерел видання The Bell, оборот платформи впав на чверть, що зруйнувало базову схему фінансування Wildberries. Маркетплейс отримував гроші від покупців одразу, а продавцям віддавав із затримкою, фінансуючи цими ресурсами власні поточні витрати та знижки. Через падіння оборотів компанія більше не може покривати видатки притоком нових коштів і продовжує накопичувати збитки.

Нагадаємо, раніше уряд РФ відмовився покривати $9,6 млрд збитків за знищені склади Wildberries. Російська влада оприлюднила пакет заходів для маркетплейса та підприємців, які постраждали від ударів дронів, проте замість прямої фінансової допомоги обмежилася лише річною відстрочкою зі сплати податків та мораторієм на перевірки.