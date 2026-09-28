Росія вдарила по підприємству "Укрзалізниці" в Запоріжжі: є поранені

Російські війська завдали удару по одному з підприємств акціонерного товариства “Укрзалізниця” у Запоріжжі, яке продовжувало функціонувати попри постійні безпекові виклики. Внаслідок атаки постраждали працівники компанії.

Як пише Dilo,про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, атака була підступною та відбулася без фіксації повітряних загроз у відповідних системах сповіщення. Травми різного ступеня тяжкості дістали понад десяток працівників підприємства.

"Маємо 3 досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", - повідомив голова правління УЗ.

На місці події та в сусідніх лікарнях одразу розгорнули допомогу — там працюють представники компанії, які координують підтримку постраждалих.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози пасажирів евакуювали, тому постраждалих немає.