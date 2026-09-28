Россия ударила по предприятию "Укрзализныци" в Запорожье: есть раненые

Российские войска нанесли удар по одному из предприятий акционерного общества "Укрзализныця" в Запорожье, которое продолжало функционировать, несмотря на постоянные вызовы безопасности. В результате атаки пострадали работники компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, атака была коварна и произошла без фиксации воздушных угроз в соответствующих системах оповещения. Травмы разной степени тяжести получили более десятка работников предприятия.

"Имеем 3 достаточно тяжелых раненых. Впрочем, как сообщают врачи, без критической для жизни. Еще более 10 коллег получили более легкие травмы. Информация будет уточняться", - сообщил председатель правления УЗ.

На месте происшествия и в соседних больницах сразу развернули помощь - там работают представители компании, координирующие поддержку пострадавших.

Напомним, 12 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет.