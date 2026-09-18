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Россияне ударили по пассажирскому поезду на Харьковщине: есть тяжелораненые

удар по пассажирскому поезду в Харьковской области
Россияне попали в пригородный поезд на Харьковщине / Укрзалізниця

Российская армия утром 18 сентября нанесла удар по пригородному поезду в Харьковской области. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения из-за того, что во время эвакуации не отошли на безопасное расстояние от поезда.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления " Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Снова удар по пригородному поезду. Харьковщина. Поезд стоял с эвакуацией пассажиров. Предварительно имеем информацию, что двое пассажиров, которые не проследовали с поездной бригадой на необходимое расстояние от подвижного состава, а остались на платформе серьезно травмированы. Информация предварительная", - написал он.

На место происшествия сразу отправились спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим.

Руководитель Нововодолажской общины Харьковщины Александр Есин в комментарии "Общественному" уточнил, что попадание я   в пассажирский электропоезд вблизи платформы "Липковатовка" произошло в 10:27 . Россияне нанесли удар реактивным беспилотником "Герань-4".

"Во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады. Если рядом нет укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь", - пояснили в "Укрзализныце".

Атак и на поезда

Напомним, 16 сентября российские войска нанесли удар по поезду Киев - Николаев. Работники и пассажиры раньше времени эвакуировались, поэтому пострадавших нет.

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей.

А 12 сентября русские войска   атаковали железнодорожную инфраструктуру   в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет.  

8 сентября Россия также атаковала пассажирский поезд Киев – Сумы . Поезд раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци", а пассажиров эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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