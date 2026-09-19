Российская атака повредила большой состав зоотоваров в Киевской области

В Киевской области в результате российской атаки поврежден состав Suziria Group площадью более 8 тыс. кв. м. Работники на момент удара находились в укрытии, пострадавших нет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Suziria Group.

На месте работают экстренные службы. Пожар еще локализуется, после чего компания планирует провести полную оценку повреждений.

В Suziria Group отметили, что в последние недели меняли логистические процессы, чтобы уменьшить риски для работы. После атаки компания планирует возобновить сделки, однако конкретные сроки пока не называет.

Информацию о дальнейшей работе и возможных изменениях для партнеров компания обещает предоставить после оценки последствий атаки.

О Suziria Group

Suziria Group – украинская семейная группа компаний, развивающая рынок товаров для домашних животных более 30 лет. В ее состав входят компании Suziria Brands, Suziria Distribution, сеть зоомаркетов MasterZoo.

Компания работает по всей территории Украины и за рубежом, экспортирует собственные товары под брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

По состоянию на начало 2026 года Suziria экспортирует пять собственных брендов – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – в 13 стран мира. Бренд CATCH! также планирует появиться на международном рынке, для чего создана отдельная упаковка, адаптированная к требованиям экспорта.

Напомним, государственный Сбербанк заключил инвестиционное кредитное соглашение с Suziria Group на сумму более 4,5 миллионов долларов. Денежные средства будут направлены на строительство новой линии изготовления кормов для животных в Калуше.

2 миллиона гривен производителю на эти цели были предоставлены в виде гранта в рамках проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса". Еще около 4,5 миллионов долларов компания собиралась доинвестировать за счет кредитов от украинских банков и собственных ресурсов.