Россия третий раз за август атаковала логистику "Форы": на Киевщине поврежден состав

В результате российской атаки 27 августа в Киевской области поврежден состав, который использует сеть супермаркетов "Фора".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Состав "Форы" поврежден во время атаки

В пресс-службе компании сообщили, что речь идет о складе в Киевской области, который "Фора" начала использовать только в воскресенье, 23 августа.

"Сегодня утром в результате вражеской атаки пострадал состав в Киевской области, который "Фора" начала использовать только в это воскресенье. Самое важное – все люди живы, пострадавших нет", — отметили в компании.

Это уже третья атака на логистическую инфраструктуру, которую использует сеть в течение августа.

В настоящее время команда "Форы" работает над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами. В компании отмечают, что супермаркеты сети продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в результате воздушного удара компания полностью потеряла распределительный центр Киевской области. Сумма прямого ущерба от предварительных обстрелов превысила 1,1 млрд грн. Несмотря на очередные разрушения, ритейлер продолжает операционную деятельность.

В ночь на 20 августа в результате очередной массированной атаки российских войск был поврежден распределительный центр сети супермаркетов "Фора" в поселке Мартусовка Киевской области.

О "Форе"

"Фора" - украинская сеть магазинов формата "возле дома", входящая в состав Fozzy Group. Компания работает на рынке с 2002 года и специализируется на развитии современных торговых точек для ежедневных покупок.

Сегодня сеть объединяет более 400 магазинов более чем в десяти регионах Украины и является лидером по количеству торговых объектов в Киеве. Ассортимент насчитывает более 15 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса.

В компании работает более 10 тысяч сотрудников, а сеть ежедневно обслуживает сотни тысяч покупателей по всей стране.