Росія втретє за серпень атакувала логістику "Фори": на Київщині пошкоджено склад

Унаслідок російської атаки 27 серпня на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Склад "Фори" пошкоджено під час атаки

У пресслужбі компанії повідомили, що йдеться про склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише в неділю, 23 серпня.

"Сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше – всі люди живі, постраждалих немає", — зазначили в компанії.

Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує мережа, протягом серпня.

Наразі команда "Фори" працює над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. У компанії наголошують, що супермаркети мережі продовжують працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 серпня внаслідок повітряного удару компанія повністю втратила розподільчий центр у Київській області. Сума прямих збитків від попереднього обстрілу перевищила 1,1 млрд грн. Попри чергові руйнування, ритейлер продовжує операційну діяльність.

У ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центр мережі супермаркетів “Фора” у селищі Мартусівка Київської області.

Про "Фору"

"Фора" - українська мережа магазинів формату "біля дому", що входить до складу Fozzy Group. Компанія працює на ринку з 2002 року та спеціалізується на розвитку сучасних торговельних точок для щоденних покупок.

Сьогодні мережа об’єднує понад 400 магазинів у більш ніж десяти регіонах України та є лідером за кількістю торгових об’єктів у Києві. Асортимент налічує понад 15 тисяч найменувань продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту.

У компанії працюють понад 10 тисяч співробітників, а мережа щодня обслуговує сотні тисяч покупців по всій країні.