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Росія втретє за серпень атакувала логістику "Фори": на Київщині пошкоджено склад

Фора
Російська атака пошкодила склад "Фори" на Київщині

Унаслідок російської атаки 27 серпня на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Склад "Фори" пошкоджено під час атаки

У пресслужбі компанії повідомили, що йдеться про склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише в неділю, 23 серпня.

"Сьогодні вранці внаслідок ворожої атаки постраждав склад у Київській області, який "Фора" почала використовувати лише цієї неділі. Найважливіше – всі люди живі, постраждалих немає", — зазначили в компанії.

Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує мережа, протягом серпня.

Наразі команда "Фори" працює над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. У компанії наголошують, що супермаркети мережі продовжують працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 серпня внаслідок повітряного удару компанія повністю втратила розподільчий центр у Київській області. Сума прямих збитків від попереднього обстрілу перевищила 1,1 млрд грн. Попри чергові руйнування, ритейлер продовжує операційну діяльність.

У ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центр мережі супермаркетів “Фора” у селищі Мартусівка Київської області. 

Про "Фору"

"Фора" - українська мережа магазинів формату "біля дому", що входить до складу Fozzy Group. Компанія працює на ринку з 2002 року та спеціалізується на розвитку сучасних торговельних точок для щоденних покупок.

Сьогодні мережа об’єднує понад 400 магазинів у більш ніж десяти регіонах України та є лідером за кількістю торгових об’єктів у Києві. Асортимент налічує понад 15 тисяч найменувань продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту.

У компанії працюють понад 10 тисяч співробітників, а мережа щодня обслуговує сотні тисяч покупців по всій країні.

Автор:
Ольга Опенько

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