"Укренерго" розпочинає реструктуризацію єврооблігацій на $825 млн: що це змінить

Національна енергетична компанія “Укренерго” розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на загальну суму 825 млн доларів США.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів щодо державної гарантії, ухваленій за пропозицією Міністерства енергетики.

Урядове рішення дало змогу оператору системи передачі розпочати реструктуризацію боргових зобов’язань за цінними паперами, випущеними у 2021 році.

Офіційний запит до власників облігацій із пропозицією підтримати умови реструктуризації вже опубліковано на Лондонській фондовій біржі. Завершення транзакції очікується в жовтні.

Що це дасть енергосистемі та споживачам

Успішне завершення реструктуризації боргу "Укренерго" створить додаткові фінансові умови для відбудови високовольтних підстанцій, пошкоджених унаслідок російських масованих обстрілів.

Крім того, це дозволить зменшити тиск на тариф за послуги з передачі електричної енергії для кінцевих споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.