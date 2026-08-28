"Укрэнерго" начинает реструктуризацию еврооблигаций на $825 млн: что это изменит

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" начала операцию по управлению долгом по облигациям устойчивого развития на общую сумму 825 млн. долларов США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров относительно государственной гарантии, принятому по предложению Министерства энергетики.

Правительственное решение позволило оператору системы передачи начать реструктуризацию долговых обязательств по ценным бумагам, выпущенным в 2021 году.

Официальный запрос к владельцам облигаций с предложением поддержать условия реструктуризации уже опубликован на Лондонской фондовой бирже. Завершение транзакции ожидается в октябре.

Что это даст энергосистеме и потребителям

Успешное завершение реструктуризации долга "Укрэнерго" создаст дополнительные финансовые условия для восстановления высоковольтных подстанций, поврежденных в результате российских массированных обстрелов.

Кроме того, это позволит снизить давление на тариф за услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.