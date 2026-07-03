Тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%: что известно

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планирует рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

"Укрэнерго" может получить новый тариф

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии предлагается установить отдельный тариф – 563,26 грн за МВтч без НДС. В то же время, составляющая тарифа, которая направляется на выполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников, составит 365,19 грн за МВт·час.

Пересмотр тарифа стал возможным после устранения законодательной коллизии, по которой регулятор ранее отложил его введение. Речь идет о технической ошибке в законе о market coupling, которая фактически запрещала включать в тариф "Укрэнерго" расходы по выполнению специальных обязанностей по поддержке "зеленой" генерации. По словам народной депутат Виктории Гриб, необходимые изменения должен урегулировать законопроект №12067.

Напомним, НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу электроэнергии до 903,53 грн за МВт·ч еще с 1 июля, однако решение отложили из-за правовой неопределенности.

Ранее "Укрэнерго" обратилось к регулятору с просьбой пересмотреть тарифы на передачу и диспетчеризацию. В компании объяснили необходимость такого шага ростом валютных курсов, что увеличило финансовую нагрузку на системного оператора, в частности, при выполнении обязательств по поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников, тариф для которых привязан к евро.