В Украине планируют повысить стоимость передачи электроэнергии: как изменятся тарифы с 1 июля

НКРЭКУ планирует повысить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июля 2026 увеличит тариф на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 21,6%. Ставка вырастет до 903,53 грн/МВт-час (без НДС).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Вопрос одобрения этого проекта Регулятор планирует рассмотреть на заседании 26 мая. Однако окончательное решение будет принято позже после проведения публичных обсуждений.

Как изменятся тарифы для промышленности и энергорынка

Тарифные изменения коснутся разных категорий участников рынка, а новые ставки будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года:

  • Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф предлагают повысить сразу на 42% - до 535,97 грн/МВт-час (без НДС).
  • Для операторов систем распределения (облэнерго) тарифы на распределение электрической энергии в среднем возрастут на 7%.
  • На финансирование "зеленой" генерации в структуре обновленного тарифа заложено 367,56 грн/МВт-час (расходы по выполнению спецобязанностей (ПСО) для поддержки производителей из ВИЭ).

Почему возникла потребность в пересмотре ставок

Инициатором пересмотра расценок выступила сама НЭК "Укрэнерго". Энергокомпания обратилась в НКРЭКУ из-за существенного ухудшения своего финансового положения.

В компании отмечают, что актуализация тарифа критически необходима для покрытия дефицита средств и обеспечения стабильной и надежной работы магистральной энергосистемы Украины в условиях военного положения.

Причины пересмотра тарифа:

  • снижение прогнозного объема передачи электроэнергии в 2026 году до 89,6 млн МВт-ч;
  • рост затрат на компенсацию технологических потерь электроэнергии;
  • увеличение затрат на ремонт из-за обстрелов энергетической инфраструктуры;
  • рост затрат на ограничение генерации ВИЭ;
  • увеличение финансовых затрат и расходов по обслуживанию «зеленых» облигаций.

Ранее НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в НКРЭКУ с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.

Автор:
Татьяна Бессараб